МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Один из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков PepsiCo договорился о покупке компании из ЮАР Pioneer Foods Group Ltd., которая занимается производством продуктов питания и напитков, говорится в сообщении PepsiCo.

Сделка стоимостью 1,7 миллиарда долларов будет финансироваться с помощью собственных и заемных средств. Сделка уже получила одобрение советов директоров обеих компаний. Ее завершение ожидается к первому кварталу 2020 года.

PepsiCo считает, что данное приобретение поможет ей обеспечить прочную основу для экспансии в страны Африки к югу от Сахары. "Мы стремимся ускорить свой рост на ключевых рынках по всему миру… и мы очень рады объединить усилия с Pioneer Foods, одной из ведущих в ЮАР компаний по производству напитков и продуктов питания", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров и генерального директора PepsiCo Рамона Лагуарта (Ramon Laguarta).

PepsiCo Inc. владеет брендами Pepsi, 7up, Mirinda, Diet Pepsi, Tropicana, Lay's, Cheetos, Doritos и рядом других. История PepsiCo в России началась в 1959 году с представления президентом компании Доном Кендаллом напитка Pepsi в рамках выставки американской продукции в Москве. В 1974 году на заводе в Новороссийске компания начала производство напитков по договору франчайзинга, а в 2011 году купила за 5,8 миллиарда долларов российскую компанию "Вимм-Билль-Данн".

Компания Pioneer Foods является одним из крупнейших в ЮАР производителей и дистрибьюторов ряда продуктов питания и напитков. Группа работает в основном в ЮАР и экспортирует свою продукцию более чем в 80 стран, включая ряд стран Африки. Компании, в частности, принадлежат такие бренды как Weet-Bix, Liqui-Fruit, Ceres, Sasko, Safari, Spekko и White Star.