МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Российские предприниматели смогут продавать свои товары через интернет-площадку AliExpress в Европу уже в этом году, заявил глава AliExpress в РФ Лю Вэй, выступая на семинаре Российского экспортного центра и университета Taobao для экспортеров Alibaba Global Course.

До недавнего времени платформа AliExpress, владельцем которой является китайский интернет-гигант Alibaba, давала возможность только китайским ритейлерам продавать товары в разных странах мира. О том, что AliExpress впервые открывает свою платформу для зарубежных продавцов стало известно в мае. Продавать свою продукцию в других странах через эту площадку смогут предприятия малого и среднего бизнеса из России, Турции, Италии и Испании.

Отвечая на вопрос о том, когда российские предприниматели смогут продавать через AliExpress свои товары в Европу, Лю Вэй сказал: "Я думаю, уже в этом году. Конечно, начнем мы с некой тестовой группы, затем будем запускать все больше и больше новых игроков".

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.