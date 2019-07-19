МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. АО "Открытие Холдинг" снизило свою долю в "Объединенной вагонной компании" с 7,9% до 2,2%, следует из сообщения "Открытия".

"Количество и доля голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания: 9,211 миллионов, 7,9%. Количество и доля голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имеет право распоряжаться эмитент после наступления соответствующего основания: 2,6 миллиона голосов, 2,2%", — говорится в сообщении.

Дата наступления основания, в силу которого произошли изменения — 18 июля 2019 года.

В начале июля структура группы ИСТ с дружественными инвесторами вышла из капитала НПК ОВК, сократив долю с 14,99%, а владельцем такого же пакета стал бизнесмен Эмиль Пирумов через кипрскую компанию.

Согласно информации на сайте ОВК до этих изменений, 24,3% акций вагонной компании принадлежало банку "ФК Открытие", 19,9% — "Регион трасту", 14,8% — "Первой тяжеловесной компании", совладельцем которой является основатель ОВК группа ИСТ, 10,4% — у "Сафмар Финансовые инвестиции", 9,3% — у АО "Концерн "Уралвагонзавод" (структура "Ростеха"), 7,9% принадлежало "Открытие Холдингу", 0,7% — у прочих инвесторов, 12,5% — free float.

"Открытие холдинг" передал 5,7% акций "Объединенной вагонной компании" по отступному в счет задолженности перед банком "Траст", сделка прошла по рыночным котировкам, сообщили в пресс-службе холдинга.

"5,7% акций "Объединенной вагонной компании" было передано по отступному в счет задолженности АО "Открытие Холдинг" перед банком "Траст". Сделка прошла по рыночным котировкам на дату ее совершения", — пояснили в компании.

На базе банка "Траст" после присоединения к нему летом прошлого года "Рост банка" был создан банк непрофильных активов (БНА), который консолидировал "плохие" и непрофильные активы ряда санируемых банков для их дальнейшей продажи.