МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Меры по упрощению регулирования торговли алкоголем в рознице содержатся в разработанном Минпромторгом проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 годы, передает РБК. В пресс-службе Минпромторга подтвердили его подлинность. Сейчас министерство, по словам его представителя, готовится направить проект стратегии на согласование заинтересованным ведомствам.

В документе Минпромторг, в частности, предлагает "рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания".

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса. С января 2013 года вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках.

В июле 2016 года Госдума приняла очередные поправки, ограничившие производство и продажу пива в пластиковых бутылках объемом свыше 1,5 л.