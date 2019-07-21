КАИР, 21 июл — ПРАЙМ. Германская авиакомпания Lufthansa в воскресенье возобновила полеты в столицу Египта после небольшого перерыва, сообщил РИА Новости член совета директоров Управляющей компании египетских аэропортов Ильхами аз-Заят.

Накануне британская авиакомпания British Airways на неделю приостановила полеты в Каир. В письме клиентам компания уточнила, что приостановка является превентивной мерой в рамках постоянного контроля мер безопасности в аэропортах мира. Вслед за британцами, временно полеты в Каир приостановила и Lufthansa.

"Германская авиакомпания Lufthansa накануне уведомила египетскую сторону о приостановке полетов. Сегодня компания возобновила полеты в соответствии с расписанием", — сообщил собеседник агентства.

На сайте Каирского международного аэропорта на электронном табло прибывающих рейсов все намеченные на сегодняшний день рейсы Lufthansa стоят по расписанию. Ближайший рейс, который должен прибыть в Каир в 14.25 по местному времени (15.25 мск), находится в пути, но его посадка задерживается.