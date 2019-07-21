КАИР, 21 июл — ПРАЙМ. Египет принимает достаточные меры безопасности в своих аэропортах, в дополнительном усилении они не нуждаются, несмотря на решение ряда авиакомпаний приостановить полеты в Каир, заявил РИА Новости член совета директоров Управляющей компании египетских аэропортов Ильхами аз-Заят.

Накануне британская авиакомпания British Airways на неделю приостановила полеты в Каир. В письме клиентам компания уточнила, что приостановка является превентивной мерой в рамках постоянного контроля мер безопасности в аэропортах мира. Вслед за британцами временно полеты в Каир приостановила германская Lufthansa.

"Меры безопасности, в принципе, очень жесткие, поэтому я не вижу необходимости в дополнительных мерах в отношении пассажиров. Нынешних мер достаточно для безопасности полетов", — сказал аз-Заят.

Он подчеркнул, что, несмотря на приостановку полетов со стороны европейских авиакомпаний, каирский аэропорт работает в нормальном режиме. "Авиасообщение в Каире и других аэропортах осуществляется в нормальном режиме, и решение британской авиакомпании на это никак не влияет", — указал аз-Заят.

Он назвал подобные меры неоправданными. "Я считаю, что решение британской авиакомпании приостановить полеты в Каир на неделю неоправданно. Здесь больше политики", — уверен член совета директоров Управляющей компании египетских аэропортов.

"Британцы имеют опасения в сфере безопасности, и эти опасения не ограничиваются Египтом. Все это на фоне эскалации обстановки на Ближнем Востоке. К тому же есть опасения иранской угрозы после того, как в Ормузском проливе был задержан танкер", — пояснил собеседник агентства.