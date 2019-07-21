КАИР, 21 июл — ПРАЙМ. Парламент Египта не знает о причинах приостановки британской авиакомпанией British Airways полетов в Каир, сообщил РИА Новости глава комитета туризма и гражданской авиации парламента Египта Амро Сыдки.

Накануне британская авиакомпания British Airways на неделю приостановила полеты в Каир. В письме клиентам компания уточнила, что приостановка является превентивной мерой в рамках постоянного контроля мер безопасности в аэропортах мира. Вслед за британцами полеты в Каир приостановила германская Lufthansa.

"Мы не знаем точную причину. Никаких предостережений со стороны британского правительства от поездок в Египет не поступало", — сказал собеседник агентства.

По его словам, если бы речь шла о мерах безопасности, то решение затронуло бы и полеты египетских авиакомпаний в Великобританию, а правительство издало бы соответствующее распоряжение. "Если причиной стала напряженность в регионе, кризис вокруг Ирана, то такое решение должно было бы затронуть и другие страны", — добавил депутат.

Он также исключил, что проблема может быть связана с футбольными фанатами, которые покидают Египет через аэропорт Каира после завершения чемпионата Африки по футболу. "Это тоже нелогично, поскольку в начале чемпионата Египет принял большие делегации болельщиков, и тогда, действительно, в аэропортах была очень большая загруженность. Да и в другие сезоны бывает, что аэропорт загружен… Поэтому настоящую причину указать сложно", — подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что власти Египта пытаются выяснить причину. Он напомнил, что египетская авиакомпания со своей стороны увеличила число рейсов в британскую столицу, чтобы компенсировать нехватку мест на этом направлении. "Не стоит преувеличивать важность этого решения… Мы собираем информацию и общаемся со всеми сторонами, чтобы прояснить ситуацию", — сказал Амро Сыдки.