МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Начиная с 19 августа в России будут действовать новые правила провоза базажа через госграницу. Как пишет "Российская газета", новые меры касаются провоза фруктов, овощей и цветов.

По новым правилам россияне смогут провозить в багаже не более пяти килограммов фруктов или овощей. Что касается цветов, то один пассажир сможет перевозить не более трех букетов, каждый из которых может состоять из 15 цветков, листьев или других частей растений.

Новые правила относятся ко всему багажу, а не только к ручной клади.

Если пассажиру нужно провести больший объем фруктов или цветов, то на границе могут потребовать фитосанитарные сертификаты на багаж. Если бумаг нет, то товары вернут обратно либо уничтожат. Причем оплачивать возврат и уничтожение будет собственник багажа.

Новые правила распространятся на продукцию с высоким фитосанитарным риском. Сюда вошли такие продукты, как:

финики,



гуава,



инжир,



мангустин,



ананасы,



авокадо,



манго,



абрикосы и персики,

вишня и черешня,

сливы



цитрусовые.

Также под ограничения попали бобовые и орехи.

Из овощей:

Томаты,

все виды капусты,



морковь,



репа и редис,



огурцы,



всевозможные луковицы и клубни.

Эти правила будут распространены на пассажиров всех видов транспорта, в том числе водный, авиа, железнодорожный и автомобильный, а также на членов экипажей судов, самолетов, вагонов-ресторанов.

Новые ограничения затронут и почтовые отправления.