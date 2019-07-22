МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Курганская туристическая компания "Лаборатория приключений" объявила о приостановке своей деятельности и отмене заездов в Крым с 21 июля по 4 сентября включительно, при этом пообещав вернуть туристам все средства за несостоявшийся отдых.

По данным на сайте компании, она была создана в ноябре 2015 года, основными направлениями ее деятельности была организация автобусных туров на черноморское побережье России, а также организация корпоративных туров.

"Уважаемые туристы, мы вынуждены сообщить вам неприятную информацию. В связи с тяжелой экономической ситуацией на рынке туристических услуг и разногласиями с партнерами мы отменяем заезды в Крым c 21 июля по 4 сентября 2019 года включительно и приостанавливаем деятельность компании", — говорится в сообщении на странице компании в соцсети "ВКонтакте". Исходя из него проблемы возникли из-за спада продаж.

При этом директор туроператора Дмитрий Боронкин, от имени которого размещено объявление, заверил, что для компании сейчас самой главной целью является, чтобы все туристы, которые не смогли отправиться на отдых, получили назад свои денежные средства.

"Именно над этим мы и будем работать в ближайшие месяцы. Мы гарантируем возврат средств каждому. И постараемся сделать это в установленные договором сроки. Для возврата средств мы свяжемся с вами самостоятельно, будет назначен специальный человек, который будет взаимодействовать с туристами", — отметил директор компании.

Он взял всю ответственность за ситуацию на себя и проинформировал, что возвраты средств планируется начать с середины осени, пообещав, что никто не останется без потраченных средств.