МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию обратится в правительство РФ с просьбой выработать дорожную карту по вопросу импортозамещения специализированных продуктов для детского питания и их ингредиентов для производства в РФ, сообщил в ходе заседания комитета его глава Алексей Майоров.

"Мы предлагаем, чтобы палата обратилась в правительство с просьбой, чтобы оно выработало дорожную карту, и процент импорта у нас стал диаметрально противоположным. Мы должны стимулировать иностранные компании открывать заводы здесь, а не завозить готовую продукцию… Сейчас на готовую продукцию пошлины ниже, чем на ингредиенты, и получается абсурдная ситуация — даже самим компаниям невыгодно строить здесь заводы: им выгодно завозить готовые смеси", — сказал Майоров.

По его словам, на текущий момент зависимость от импорта составляет почти 90%: заводы по производству импортных молочных смесей находятся за рубежом, а российские производители импортируют и получают деминерализованную сыворотку, и пока нет других возможностей. Комитет будет стараться содействовать решению подобных вопросов через отечественных поставщиков, но производители детских молочных смесей (например, завод "Инфоприл"), располагая средствами для таких проектов, говорят о важности наличия гарантированного рынка сбыта, добавил Майоров.

"Этот рынок достаточно специализированный. Компании, которые будут делать эту сыворотку, должны иметь четкие гарантии сбыта этой продукции, у них должны быть заводы, которые это купят. Мы обратимся с вопросом создания дорожной карты в правительство", — сказал глава комитета.

Позже в беседе с корреспондентом РИА Новости он напомнил, что согласно доктрине продовольственной безопасности должно быть 80% отечественной продукции, а в сегменте производства специализированных смесей для питания детей первого года жизни получается наоборот. "Фактически это надо довести до требований доктрины", — сказал Майоров.