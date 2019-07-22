МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Чистый убыток "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС) в первом полугодии 2019 года по РСБУ вырос на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,068 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании.

Выручка за отчетный период снизилась в 3,8 раза, до 4,19 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась в 2,4 раза, составив 1,13 миллиарда рублей.

Себестоимость продаж в первом полугодии составила 3,06 миллиарда рублей, снизившись в 4,3 раза. Коммерческие расходы за этот период выросли в 1,6 раза и составили 372,4 миллиона рублей. Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня 2019 года с начала года снизились на 44%, до 24,77 миллиарда рублей, краткосрочные — выросли на 43%, до 94,46 миллиарда рублей.

ГСС (входят в "Сухой", структуру ОАК) — разработчик и производитель самолета Sukhoi Superjet 100. Компания создана в 2000 году, на 100% принадлежит авиационной холдинговой компании "Сухой".