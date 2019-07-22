МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта (НМТП) по РСБУ в первом полугодии 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 30,6 раза, до 44,85 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Выручка за отчетный период выросла на 5,64%, до уровня в 14,565 миллиарда рублей. Валовая прибыль за полугодие увеличилась на 1,71% и составила 9,702 миллиарда рублей. Прибыль от продаж выросла на 9,7%, до 9,086 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения возросла в 34,8 раза — до 52,323 миллиарда рублей.

НМТП в конце апреля закрыл сделку по продаже Новороссийского зернового терминала (НЗТ) банку ВТБ, ее предварительная сумма составила 35,5 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства НМТП по состоянию на 30 июня 2019 года снизились до 46,251 миллиарда рублей с 57,671 миллиарда рублей на конец прошлого года, краткосрочные — выросли до 28,555 миллиарда рублей с 20,633 миллиарда рублей.

Группа НМТП — третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России — Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области. "Транснефть" в 2018 году консолидировала контрольный пакет акций НМТП, ей принадлежит 62% акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт"<NMTP>, Росимуществу — 20% акций, структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции порта находятся в свободном обращении.