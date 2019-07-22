МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Мадридский "Реал" стал третьим в рейтинге самых дорогих спортивных клубов мира, подготовленном журналом Forbes, и единственным футбольным клубом в топ-3 рейтинга.

Как отмечает издание, стоимость "Реала" составила 4,24 миллиарда долларов. Вместе с ним первую тройку рейтинга составили клуб лиги американского футбола "Даллас Ковбойс" ($5 млрд) и бейсбольная команда "Нью-Йорк Янкис" ($4,6 млрд).

В топ-10 вошли также испанская "Барселона" (футбол, $4,02 млрд), американский "Нью-Йорк Никс" (баскетбол, $4 млрд), английский "Манчестер Юнайтед" (футбол, $3,81 млрд), американские "Нью-Ингленд Пэтриотс" (американский футбол, $3,8 млрд), "Лос-Анджелес Лейкерс" (баскетбол, $3,7 млрд), "Голден Стэйт Уорриорз" (баскетбол, $3,5 млрд) и разделившие 10-ю строчку "Нью-Йорк Джайентс" (американский футбол, $3,3 млрд) и "Лос-Анджелес Доджерс" (бейсбол, $3,3 млрд).

В рейтинге также оказались две команды, принадлежащие российским бизнесменам: английский футбольный клуб "Челси" Романа Абрамовича (32-е место, $2,58 млрд) и американский баскетбольный клуб "Бруклин Нетс", совладельцем которого является Михаил Прохоров (37-е место, $2,35 млрд).