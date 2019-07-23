МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, может отказаться развивать в России британскую сеть развивающих товаров Early Learning Centre (ELC), работающую по франшизе, и продать этот актив, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон потенциальной сделки.

По словам собеседника издания, в настоящий момент возможная сделка по продаже ELC находится пока в стадии обсуждения. По оценке управляющего партнера Peregrine Capital Николая Габышева, стоимость всей сети может быть до 250 миллионов рублей без учета стоимости товара. "Детский мир" сфокусирован на менее дорогих товарах с высокой долей собственных торговых марок, формат премиальных магазинов ELC не подходит для портфеля группы при текущей экономической ситуации, считает Габышев. Продажа позволит группе сосредоточиться на развитии собственной сети ABC с более низкими ценами, чем в ELC, отмечает издание.

Развитием сети ELC занимается дочерняя структура "Детского мира" ООО "Куб-маркет" по мастер-франшизе британской Mothercare. Ассортимент ELC включает игрушки для детей до десяти лет, товары для творчества и развития, средства гигиены.

"Детский мир" купил "Куб-маркет" у "Аптечной сети 36,6" и бывшего акционера "Букбери" Дмитрия Кушаева в 2012 году. Тогда в ELC в России входило 19 магазинов, а сделку оценивали в пределах 7 миллионов долларов. В 2016 году группа приостановила развитие ELC из-за того, что практически весь ассортимент сети был привязан к курсу валюты. Однако, в 2017 году компания заявила о разморозке проекта. В прошлом году "Детский мир" также запустил сеть детских развивающих игрушек ABC с более доступным ассортиментом, чем в ELC, напоминает издание.

Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир", ELC и ABC, а также магазины товаров для животных "Зоозавр". На конец июня сеть группы включала 760 магазинов: 688 магазинов "Детский мир", 57 магазинов ELC, 9 — ABC и 6 магазинов "Зоозавр". АФК "Система" владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) — еще 14%. Free float сети составляет 33,9%.