МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению Транскапиталбанка (ТКБ) ввел в отношении медиахолдинга АО "Группа Эксперт" начальную процедуру банкротства — наблюдение, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Суд признал обоснованными требования банка к должнику в размере около 55 миллионов рублей и включил эту сумму в реестр требований кредиторов. Временным управляющим утвержден Сергей Стороженко. Рассмотрение дела о банкротстве по существу состоится 20 января.

Суд во вторник отклонил ходатайство должника о перерыве, мотивированное тем, что "Эксперт" направил банку проект мирового соглашения. "Мы просим банк простить часть долга и представляем график платежей", — сказал представитель медиахолдинга. Однако, по словам юриста банка, "на данном этапе ни о каком мировом соглашении не может быть и речи, тем более о прощении долга". Он уточнил, что у должника был почти год на урегулирование спора.

На заседании в марте представитель Транскапиталбанка говорил в суде, что долг "Эксперта" может быть погашен. По его словам, проводились "мероприятия по данным процедурам", но сторонам "немного не хватило времени". Кредитор тогда попросил отложить слушания "недели на три".

Транскапиталбанк — универсальный банк, выполняющий все основные виды банковских операций. По размеру активов ТКБ стабильно входит в число 50 крупнейших российских банков. По данным рейтинга РИА Новости, Транскапиталбанк на 1 июня 2019 года занимал 46-е место среди российских банков с активами в размере 168,7 миллиарда рублей.

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