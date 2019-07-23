МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Тенденция к уменьшению упаковки потребительских товаров имеет место, это может быть связано, в частности, с сокращением доходов потребителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети).

Ранее исследовательская компания GfK в своем исследовании сообщила, что производители товаров повседневного спроса в России в период с 2012 года по 2018 год уменьшили размеры упаковок на 7-20% в зависимости от категории, сохранив при этом цены или снизив их незначительно.

"Тенденция к уменьшению упаковки, действительно, существует. При этом производители на упаковке явным образом указывают количество или объем товара в упаковке — это требование закона", — сообщили в свою очередь в АКОРТ, отметив, что тренд заметен в основном для продукции, которая традиционно фасуется в тару определенного, привычного размера: молочные продукты, консервы.

По мнению ассоциации, уменьшение объема фасовки продукции может быть связано с рядом факторов. "Один из основных, конечно — падение доходов населения. Потребители стараются сэкономить и приобретают меньшие объемы продукции, не закупаются "впрок", — указали в пресс-службе.

Другой причиной, продолжили в АКОРТ, могло стать и то, что покупатели стали внимательней и разумней относиться к вопросам свежести продукции и приобретают продукцию, расфасованную в порционную тару, бутылочки или банки небольшого объема, в которых помещается одна порция продукта.

"Еще один тренд — расширение ассортимента продаваемой продукции, в результате покупатель приобретает меньшую по объемам, но более разнообразную по составу продукцию. Например, молочную продукцию с разными вкусовыми добавками", — заключили в ассоциации.