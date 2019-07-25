МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Французская компания-производитель молочной продукции Danone S.A. за первое полугодие 2019 года сократила чистую прибыль на 14,1% в годовом выражении, до 1,035 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Прибыль на акцию составила 1,58 евро против 1,87 евро годом ранее. Операционная прибыль поднялась на 41,8%, до 1,543 миллиарда евро.

Объем продаж увеличился на 1,2%, до 12,648 миллиарда евро, рост сопоставимых продаж (like-for-like) составил 1,7%. Продажи компании в Европе, США и Канаде за период выросли на 1,3% — до 6,851 миллиарда евро, а в остальной части мира — на 1,1%, до 5,797 миллиарда евро.

По итогам второго квартала продажи выросли на 1,3%, до 6,496 миллиарда евро. Причем рост показателя в Европе, США и Канаде составил 0,5%, до 3,471 миллиарда евро, в остальном мире — на 2,2%, до 3,025 миллиарда долларов.

Французская компания Danone основана в 1919 году. Компания присутствует более чем в 140 странах мира, в России — с 1992 года. В ГК Danone в России входят 20 заводов, на которых производится продукция под брендами Danone, "Активиа", Actimel, "Растишка", "Даниссимо", "Простоквашино", "Bio Баланс", "Актуаль", "Смешарики", "Тёма" и другие.