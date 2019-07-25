МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль бельгийской пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии 2019 года выросла в годовом выражении в 2 раза и составила 6,055 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

В пересчете на одну обыкновенную акцию прибыль составила 3,06 доллара против 1,5 доллара годом ранее. Выручка уменьшилась на 2% — до 26,552 миллиарда долларов, органический рост при этом составил 6%. Объем продаж пива за шесть месяцев компания нарастила на 0,4% в годовом выражении — до 279,582 миллиона гектолитров, органический рост составил 1,7%.

Во втором квартале чистая прибыль компании составила 2,484 миллиарда долларов, что на 28% выше в годовом выражении. Прибыль на акцию за три месяца составила 1,25 доллара по сравнению с 0,98 доллара год назад. Выручка за квартал составила 13,963 миллиарда долларов, что незначительно меньше значения прошлого года, органический рост составил при этом 6,2%. Объем продаж пива достиг 146,12 миллиона гектолитров, что на 1,7% больше год к году. Органический рост оценивается в 2,1%.

Рост продаж компания зафиксировала на большей части крупных рынков, и особенно сильные результаты были достигнуты в Мексике, Бразилии, странах Европы и Южной Африки.

Компания Anheuser-Busch InBev образована в 2008 году путем слияния бельгийской InBev и американской Anheuser-Busch. В октябре 2016 года AB InBev завершила слияние с британской SABMiller. В России компания выпускает пиво Bud, "Клинское", "Сибирская корона", Stella Artois, Lowenbrau, Brahma, Staropramen, "Тинькофф авторское", Hoegaarden, "Толстяк", Bagbier.