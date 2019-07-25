МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Банк России установит комиссию 0,4% в системе быстрых платежей (СБП) для категорий магазины одежды, бытовой техники и супермаркеты, что существенно ниже действующих тарифов на эквайринг, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

В распоряжении РИА Новости в среду оказалось письмо, которое торговые ассоциации АКОРТ и АКИТ направили на имя председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В нем ритейлеры указали, что предложенная ЦБ комиссия в 0,2-0,7% за оплату товаров по QR-кодам ставит под вопрос участие магазинов в системе быстрых платежей. Оптимальным они считают тариф не выше 0,3%.

В ЦБ в свою очередь подчеркнули, что внедрение СБП снизит издержки торговых предприятий в 2-3 раза по сравнению с текущими затратами. Так, например, эквайринговые комиссии в зависимости от категории продукта или торгового сегмента составляют в среднем от 0,5 до 2%, а в СБП предлагается установить диапазон 0,2 до 0,7%, напомнили в Банке России.

"Тарифная сетка, финальный вариант которой Банк России представит в ближайшее время, обеспечивает существенное снижение тарифов для ТСП (торгово-сервисных предприятий — ред.) в различных категориях по сравнению с эквайрингом. Так, например, в категориях магазины одежды/бытовая техника диапазон действующей эквайринговой комиссии составляет от 1 до 2,5%, в категории супермаркеты — от 0,5 до 1,5%, а в СБП для этих категорий комиссия составит 0,4%", — сказали в пресс-службе ЦБ.

По мнению регулятора, предлагаемый подход к тарифообразованию обеспечивает сохранение экономических стимулов как у банков, так и у торгово-сервисных предприятий для развития безналичных платежей в целом и СБП в частности.

Оплату товаров по QR-коду в рамках СБП в национальном масштабе планируется ввести во втором полугодии. Тестирование нового сервиса оплаты с помощью QR-кода начнётся 30 августа, в начале он будет доступен в небольших магазинах, общий лимит установлен объемом до 600 тысяч для совершения одной операции.