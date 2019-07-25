МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Российские авиакомпании в январе-июне 2019 года нарастили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,1%, до 57,679 миллиона человек, следует из уточненных данных Росавиации.

При этом "Аэрофлот", по данным Росавиации, в январе-июне увеличил перевозки пассажиров на 9,7%, до 17,796 миллиона человек.

Перевозки пассажиров российских авиакомпаний на международных рейсах в январе-июне выросли на 18,1%, до 24,484 миллиона человек. На внутренних — на 8,1%, до 33,195 миллиона пассажиров.

Авиакомпании РФ в июне увеличили перевозку пассажиров на 9,9%, до 12,622 миллиона человек.