МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Американский холдинг Alphabet Inc., владеющий компанией Google, по итогам первой половины 2019 года нарастил в годовом выражении чистую прибыль на 32% — до 16,604 миллиарда долларов, сообщается в релизе холдинга.

Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 23,71 доллара против 17,89 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 18% — до 75,283 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль Alphabet выросла в 3 раза и достигла 9,947 миллиарда долларов, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне в 8,02 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акции классов A, B и C по итогам отчетного периода составила 14,21 доллара против 4,54 доллара годом ранее. Прогноз составлял 11,32 доллара на акцию. Выручка компании увеличилась на 19% — до 38,944 миллиарда долларов.

Компания добилась улучшений в ключевых информационных продуктах, каких как Поиск, Карты и Google Ассистент, успехов удалось добиться также в области искусственного интеллекта (ИИ) и облачных технологий, отмечает глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai).

Число сотрудников компании по состоянию на 30 июня 2019 года составляет 107,646 тысячи человек.

В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.