МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") планирует самостоятельно заниматься техобслуживанием своих пассажирских самолетов SSJ100 и МС-21, пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

В настоящий момент ближнемагистральные лайнеры SSJ100 обслуживают S7 Technics, "Аэрофлот" и другие провайдеры. Начало поставок среднемагистрального МС-21 запланировано на 2021 год. В прошлом году SSJ100 у российских авиакомпаний летали в среднем по 3,6 часа в сутки в отличие от Airbus 320 и Boeing 737-800 — по 10 и 11 часов в сутки соответственно. Проблема низкого налета воздушного судна связана с долгим ожиданием вышедших из строя компонентов, пишет издание. ОАК, выступая провайдером техобслуживания, сможет гарантировать авиакомпаниям определенный налет лайнеров, утверждает близкий к корпорации человек.

По данным источников, ОАК также планирует запустить масштабные пульные программы по поставке компонентов для лайнеров так, как они работают по всему миру. В соответствии с программой, авиакомпания платит определенную ставку с каждого летного часа провайдеру сервиса, а при выходе из строя оговоренных в соглашении компонентов провайдер бесплатно предоставляет исправные и забирает на ремонт сломавшиеся.

"Повышение качества постпродажного обслуживания — один из наших ключевых приоритетов", — сказал представитель ОАК. Госкомпания рассматривает различные концепции с опорой на лучшие мировые практики, в том числе обсуждает с рядом партнеров и такой формат, добавил он.

ГСС, производящая SSJ100, в последние годы занимается созданием складов запчастей, однако, средств на заказ необходимого количества компонентов не было, отмечает источник издания. Другой собеседник "Ведомостей", считает, что необходимо запустить проект, чтобы избежать аналогичных проблем после выпуска МС-21. Его запуск потребует около 50 миллиардов рублей инвестиций в течение нескольких лет, оценили два близких к компании человека.

Средств на проект у ОАК нет, эти деньги нужно получить в бюджете, отмечают федеральный чиновник и источник, близкий к ОАК. Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов 22 июля попросил Владимира Путина докапитализировать ОАК на 300 миллиардов рублей, средства нужны в том числе на программу МС-21.