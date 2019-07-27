МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Дипломаты РФ встретились с российскими членами экипажа задержанного в Иране танкера Stena Impero, состояние здоровья моряков хорошее, они остаются на борту судна, сообщило посольство России в Тегеране.

"Российские дипломаты встретились с нашими гражданами — членами экипажа задержанного танкера "Stena Impero". Состояние здоровья моряков хорошее, они пока остаются на борту судна. Посольство находится в тесном контакте с иранскими партнерами по вопросу о сроках возвращения моряков на родину", — сообщила дипмиссия в своем микроблоге в Twitter.

В свою очередь пресс-секретарь дипмиссии РФ в Иране Андрей Ганенко сообщил РИА Новости, что моряки могут связаться со своими близкими, но с определенными ограничениями, жалоб на условия нет, моряки обеспечены всем необходимым.

Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.

Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.