МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль пивоваренного концерна Heineken по итогам первого полугодия 2019 года опустилась в годовом выражении на 2%, до 1,054 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Выручка составила 13,597 миллиарда евро, органический рост выручки — 5,3%. Разводненная прибыль на акцию достигла 1,84 евро против 1,86 евро годом ранее. Показатели приводятся до вычета особых статей и амортизации нематериальных активов, связанных с приобретением (beia). Концерн также сообщил, что по итогам первого полугодия продал 116,1 миллиона гектолитров пива, что на 3% больше аналогичного показателя прошлого года.

Рост в регионах Северной и Южной Америки составил 2,8% до 40,7 миллиона гектолитров пива, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 7,1%, до 15,1 миллиона гектолитров пива. В Африке, Ближнем Востоке и Восточной Европе объем продаж составил 21,6 миллиона гектолитров пива, что на 7,5% больше в годовом выражении, тогда как в Европе отмечено снижение на 0,5%, до 38,7 миллиона гектолитров пива.

Во втором квартале продажи выросли на 1,9%, до 63,4 миллиона гектолитров пива. В странах Северной и Южной Америки рост составил 2,5% до 20,9 миллиона гектолитров пива, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 6,9%, до 7,7 миллиона гектолитров пива. В Африке, Ближнем Востоке и Восточной Европе объем продаж поднялся на 6,5% год к году, до 11,4 миллиона гектолитров пива, в Европе — снизился на 2,1%, до 23,4 миллиона гектолитров пива.

"В России, объем продаж пива вырос на 7-9% за счет портфеля премиальных продуктов благодаря бренду Heineken и новым лицензированным брендам Miller Genuine Draft и Staropramen", — отмечает компания. В 2019 году компания ожидает сохранение волатильных экономических условий.

Крупнейшая международная пивоваренная компания Heineken работает на российском рынке с февраля 2002 года, когда был приобретен первый завод в Санкт-Петербурге. В портфеле компании около 30 брендов, среди которых такие известные как Heineken, Amstel Premium Pilsener, Zlaty Bazant, Guinness, а также национальные и региональные марки, такие как "Охота", "Три медведя", "Степан Разин".