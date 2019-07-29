МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. AliExpress начнет поставлять непродовольственные товары в российские розничные сети, говорится в сообщении компании.

"AliExpress в России запускает новую программу по работе с малым и средним бизнесом в регионах — компания будет выступать оптовым поставщиком наиболее популярных товаров для розничных сетей", — сказано в сообщении.

В эксперименте уже участвуют несколько региональных сетей в Краснодарском крае и Свердловской области. На первом этапе для заказа будут доступны товары из категории сезонного ассортимента, аксессуары, товары для дома и сада и одежда. Аналитики компании рассчитывают, что в течение первого года доля продаж по данной модели может составить около 10% в обороте российского бизнеса платформы.

AliExpress также ведёт переговоры с несколькими крупнейшими российскими продуктовыми сетями о поставках сезонного нон-фуд ассортимента. В будущем AliExpress намерена подключить к площадке отечественных поставщиков. "Наша задача – как стать точкой входа в Россию для китайских брендов, так и значимым поставщиком малого и среднего бизнеса. Мы видим большой интерес к нашему ассортименту со стороны региональных игроков", — прокомментировал гендиректор AliExpress в России Лю Вэй.

По подобной модели компания помогает развитию малого и среднего бизнеса в Китае, где небольшие сети имеют возможность взаимодействовать с множеством производителей онлайн с использованием платформ Alibaba, пояснил гендиректор AliExpress в России.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок: Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.