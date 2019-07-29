МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Американская фармацевтическая компания Pfizer договорилась о слиянии своего подразделения по производству дженериков Upjohn с компанией Mylan, говорится в совместном релизе компаний.

"Mylan N.V. и Pfizer Inc. сегодня объявили об окончательном соглашении по объединению Mylan и Upjohn…, в результате чего появится новая международная фармацевтическая компания", — говорится в релизе.

Акционерам Pfizer будет принадлежать 57% новой компании, а акционерам Mylan — 43%. Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили сделку. Ее закрытие ожидается в середине следующего года после получения одобрения акционеров Mylan и регуляторов, отмечается в сообщении.

Прогнозируется, что выручка новой компании в 2020 году составит 19-20 миллиардов долларов, а скорректированная EBITDA — 7,5-8 миллиардов долларов. Свободный денежный поток, как ожидается, в 2020 году превысит 4 миллиарда долларов, сообщается в релизе.

По состоянию на 14.40 мск акции Mylan на предторгах на бирже Нью-Йорка подскочили на 18,4%, до 18,46 доллара за штуку.

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас является одним из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.

Mylan — фармацевтическая компания, в портфель которой входит более 7,5 тысячи продуктов, штаб-квартира располагается в американском городе Канонсберг, штат Пенсильвания. Штат составляет около 35 тысяч человек.