МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Выручка группы "О'Кей" во втором квартале выросла на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 39,51 миллиарда рублей, следует из неаудированных операционных результатов компании.

"Органическая чистая розничная выручка группы, скорректированная на эффект от продажи бизнеса супермаркетов, увеличилась на 6,1% в годовом выражении, до 39,51 миллиарда рублей", — сказано в сообщении компании

За первое полугодие показатель вырос на 3,4% в годовом выражении и составил 78,926 миллиарда рублей.