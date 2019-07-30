МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Банк "Возрождение", входящий в группу ВТБ, подал в арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве ПАО "Карачаровский механический завод", крупного российского производителя лифтов, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило в арбитраж 26 июля, дата рассмотрения его обоснованности пока не назначена. В материалах суда на данный момент не указана сумма задолженности КМЗ перед "Возрождением".

Банк 3 июля разместил на "Федресурсе" сообщение о намерении добиваться банкротства предприятия.

"Банк "Возрождение"… сообщает о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании ПАО "Карачаровский механический завод"… несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства", — говорится в сообщении. В нем сумма обязательств должника перед банком также не приводится.

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин в марте на заседании Общественного совета при Минстрое РФ говорил, что госкомпания "Дом.РФ" могла бы заняться кредитованием выходящих на стадию банкротства лифтостроительных заводов России. Сложные финансовые ситуации у Серпуховского и Карачаровского лифтостроительных заводов, уточнял он.