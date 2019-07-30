КИЕВ, 30 июл — ПРАЙМ. Украинский суд арестовал российский танкер Nika Spirit вместе с документами, изъятыми в момент обыска, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства судом наложен арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами. Мы это сделали. Точка!" — написал Матиос на своей странице в Facebook во вторник.

По его словам, суд проверил правомерность действий военных прокуроров и следователей Службы безопасности Украины, а также то, насколько были соблюдены законодательные нормы при проведении 25 июля обыска на Nika Spirit.

Украинское законодательство не предусматривает получения согласия или разрешения консула или представителя дипломатического учреждения на проведение следственных действий на морском или речном транспорте, который находится на территории Украины, пояснил Матиос.