МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Американская фармацевтическая компания Pfizer объявила о завершении приобретения биофармацевтической компании Array BioPharma за 11,4 миллиарда долларов.

"Сегодня компания Pfizer Inc. объявила об успешном завершении приобретения Array BioPharma Inc.", — отмечается в сообщении. Впервые о сделке было объявлено 17 июня текущего года. По условиям соглашения Pfizer заплатила за каждую акцию Array 48 долларов. Общая стоимость сделки составила 11,4 миллиарда долларов. В результате слияния Array стала дочерней компанией Pfizer.

В понедельник, 29 июля, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) поместило рейтинги Pfizer Inc на уровне "АА" в список на пересмотр с возможностью понижения. Ожидается, что скорректированный чистый леверидж компании увеличится, вследствие чего рейтинги компании могут быть понижены до "АА-".

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас является одним из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.

Array BioPharma основана в 1998 году, специализируется на разработке лекарственных средств против рака.