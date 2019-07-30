МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. РЖД, несмотря на снижение погрузки за семь месяцев, пока не пересматривают прогноз по росту погрузки по итогам всего 2019 года на 1,5%, сообщил на брифинге заместитель гендиректора РЖД Павел Иванов.

"Пока нет", — сообщил Иванов во вторник на вопрос, не пересматривали ли РЖД годовой прогноз по росту погрузки на 1,5%, исходя из последних данных по снижению погрузки.

Иванов ранее во вторник сообщил, что погрузка в январе-июле текущего года может снизиться на 1,4-1,5%.

Погрузка на сети РЖД в январе-июне 2019 года сократилась на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 633,6 миллиона тонн.