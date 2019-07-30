МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Эталон" (работает на российском рынке девелопмента и строительства) единогласно поддержал выкуп оставшихся 49% акций компании "Лидер-Инвест" у АФК "Система" за 14,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении "Эталона".

"Совет директоров группы "Эталон" на прошедшем заседании рассмотрел отчет комитета по стратегии о ходе интеграции АО "Лидер-Инвест" и с учетом достигнутых результатов, а также успешного завершения большинства ключевых этапов интеграционного процесса единогласно поддержал выкуп остальных 49% акций "Лидер-Инвест" у ПАО "АФК "Система" за 14,6 миллиарда рублей, для формирования оптимальной структуры владения активами и обеспечения максимального синергетического эффекта от присоединения "Лидер-Инвест", — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители "Системы" в совете директоров "Эталона" не голосовали по вопросу об этой сделке.

При этом Федеральная антимонопольная служба ее уже одобрила, сообщает девелоперская группа. Планируется, что сделка будет профинансирована за счет долгосрочной кредитной линии и будет закрыта в августе 2019 года. С учетом уже имеющихся у "Эталона" 51% акций "Лидер-Инвеста", приобретенных в феврале 2019 года за 15,2 миллиарда рублей, группа консолидирует 100%.

В пресс-службе АФК "Система" РИА Новости сообщили, что корпорация ведет переговоры с группой "Эталон" о продаже 49% акций "Лидер-Инвеста". "Переговоры находятся в продвинутой стадии. В случае успешного завершения переговоров и заключения сделки основная часть вырученных средств будет направлена на погашение долга АФК "Система", — сказали в пресс-службе корпорации.

Как отметил гендиректор Группы "Эталон" Геннадий Щербина, получение абсолютного контроля над "Лидер-Инвест" позволит "Эталону" в кратчайшие сроки провести завершающие этапы интеграции, перевести проекты "Лидер-Инвест" под единый бренд группы "Эталон", сформировать окончательную организационную и юридическую структуру московского бизнеса и максимизировать синергетический эффект от приобретения этого актива. По его словам, благодаря выкупу "Лидер-Инвест" и консолидации прав на единоличное развитие южной территории завода "ЗИЛ"<ZILL>, группа "Эталон" смогла получить доступ к портфелю проектов стоимостью 86 миллиардов рублей.

"Лидер-Инвест" — один из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения. Портфель проектов "Лидер-Инвест", с учетом получения контроля над проектом "ЗИЛ-Юг", включает 31 проект в стадии строительства и проектирования, непроданную жилую недвижимость в 8 завершенных жилых комплексах и коммерческую недвижимость с общей доступной для продажи реализуемой площадью, равной 1,9 млн кв м. По состоянию на 31 декабря 2018 года стоимость портфеля проектов "Лидер-Инвест" с учетом выкупа доли ЛСР в проекте "ЗИЛ-Юг", по данным Knight Frank, составила 86,266 миллиарда рублей.