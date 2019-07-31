МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Международная платежная система Visa запустила в России сервис, который позволяет оплатить вознаграждение официанту картой вместе со счетом.

"Мы смогли решить проблему, которая сейчас крайне актуальна как для посетителей ресторанов и кафе, так и для самого бизнеса: человек заплатил картой, а наличных для чаевых у него нет. Благодаря новому решению Visa теперь они и не нужны – вы легко можете заплатить чаевые по карте", — отметила на презентации генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина.

Предназначенная к списанию сумма чаевых включается в общий счет в ресторане или кафе, но отправляется напрямую официанту на его личный электронный кошелек. Комиссия для него составит 5%.

Пока новая услуга доступна в одной из сетевых кафе-пекарен в Москве, но Visa рассчитывает на подключение к проекту других партнеров.