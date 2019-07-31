МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 10 августа приостанавливает ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая из-за поставок продукции, которая заражена карантинными объектами, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

К косточковым относятся сливы, нектарины, абрикосы, персики, алыча, вишня и черешня, к семечковым — яблоки, груши и айва. Ведомство указывает, что в 2018-2019 годах карантинные объекты были выявлены в 48 случаях, основные эпизоды связаны именно с семечковыми и косточковыми культурами. При этом обнаруживаемые службой объекты снижают урожаи данных культур на 30–90%.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору вынуждена с 10 августа 2019 года приостановить ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая. Данное решение принято в связи с продолжающимися случаями поставок в страну растительной продукции китайского происхождения, зараженной опасными, карантинными для России объектами", — говорится в сообщении.

"По каждому факту поступления в Россию зараженной продукции Россельхознадзор направлял официальные ноты в национальную службу по карантину и защите растений Китая. Ведомство также шесть раз обращалось к китайской стороне с предложением провести необходимые экспертные консультации и инспекции мест производства, хранения и упаковки растительных товаров", — констатирует ведомство.

Россельхознадзор также отмечает, что Китай является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию. Так, в РФ ежегодно поставляется более 900 тысяч тонн продукции растительного происхождения, в том числе — более 180 тысяч тонн цитрусовых, более 190 тысяч тонн яблок, груш, слив, нектаринов, абрикосов, персиков. "Допуск продукции из Китая в 1990-е годы был осуществлен по упрощенной процедуре. К поставкам была допущена продукция из любой провинции, без ограничений по местам и районам производства", — указывает служба.

"К сожалению, фитосанитарная ситуация в Китае значительно изменилась, и обнаружения карантинных организмов говорят о необходимости ее пересматривать. Россельхознадзор ожидает проведение консультаций с китайской стороной и инспекций мест производства, хранения и упаковки растительных товаров. После чего будет рассмотрен вопрос восстановления торговли", — заключается в сообщении.