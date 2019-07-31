МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Американский диверсифицированный технологический концерн General Electric Co. (GE) в первом полугодии 2019 года получил чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в размере 3,488 миллиарда долларов против убытка в 568 миллионов долларов за аналогичный период 2018 года, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,4 доллара против убытка в 0,07 доллара за аналогичный период прошлого года. Выручка концерна при этом снизилась на 1%, до 56,117 миллиарда долларов.

Во втором квартале чистый убыток GE, приходящийся на акционеров, составил 61 миллион долларов против прибыли во втором квартале 2018 года в размере 615 миллионов долларов. Разводненный убыток на акцию в отчетном периоде составил 0,01 доллара против прибыли 0,07 доллара за аналогичный период прошлого года. Выручка концерна сократилась на 1%, до 28,831 миллиарда долларов.

"В течение второго квартала GE продолжала принимать меры для улучшения своего финансового положения и укрепления бизнеса. Как сообщалось ранее, компания сократила свою долю в Wabtec Corporation примерно с 25% до 12%, в результате чего денежные поступления составили 1,8 миллиарда долларов. GE Capital сократила внешний долг на 2 миллиарда долларов, а в рамках плана по продаже активов уменьшила их объем более чем на 500 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

GE повысила прогноз по прибыли на акцию по итогам года до 0,55-0,65 доллара с 0,5-0,6 доллара.

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа.