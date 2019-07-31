МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Французско-итальянская EssilorLuxottica объявила о соглашении с Hal Optical Investments (HAL) на продажу 76,72% акций HAL в розничной сети оптик GrandVision и о запуске обязательного публичного предложения оставшихся акций после завершения сделки, сообщает EssilorLuxottica.

"EssilorLuxottica приобретет 76,72% акций в GrandVision по цене покупки за наличные, равной 28 евро за акцию, составляющие примерно 5,5 миллиарда евро", — говорится в релизе компании.

В релизе также отмечается, что сделка поддержана правлением и наблюдательным советом GrandVision и, как ожидается, будет закрыта через 1-2 года. Сделка подлежит многосторонним условиям закрытия, в том числе одобрению регуляторами и процедурам обязательных консультаций.

Благодаря приобретению GrandVision, EssilorLuxottica расширит свою розничную платформу, главным образом в Европе, добавив более 7,2 тысячи магазинов по всему миру, более 37 тысяч сотрудников и 3,7 миллиарда евро ежегодной выручки.

"После создания EssilorLuxottica,… приобретение GrandVision представляет собой реализацию видения, которым я руководствовался для обеспечения роста Luxottica на протяжении всех этих лет. С GrandVision мы сможем развивать нашу розничную сеть, в конечном итоге расширив географию и полностью задействовав наши многоканальные и цифровые платформы. Мы повысим качество продукции, брендов и услуг в магазине на благо всех потребителей и наших оптовых покупателей", — отметил исполнительный председатель EssilorLuxottica Леонардо Дель Веккио (Leonardo Del Vecchio).

EssilorLuxottica — французско-итальянская многонациональная корпорация, основанная в 2018 году в результате слияния итальянской Luxottica и французской Essilor. Компания является одной из ведущих групп в области разработки, производства и продвижения офтальмологических линз, оптического оборудования и очков, имеет более 20 премиальных брендов, включая такие, как Oakley, Michael Kors, LensCrafters и Ray-Ban.