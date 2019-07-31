МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Новой перевозочной компании" (НПК, "дочка" Globaltrans) по РСБУ в первом полугодии 2019 года выросла на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 6,689 миллиарда рублей, следует из отчета компании в среду.

Выручка за данный период увеличилась на 11,2% — до 31,861 миллиарда рублей, валовая прибыль — на 10,4% — до 9,4 миллиарда рублей, прибыль от продаж — на 10,2% — до 8,433 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства на конец полугодия выросли до 12,581 миллиарда рублей с 8,007 миллиарда рублей на начало года, краткосрочные — снизились до 4,2 миллиарда рублей с 5,251 миллиарда рублей.

АО "Новая перевозочная компания" является одним из крупнейших независимых транспортных предприятий на российском рынке грузовых перевозок железнодорожным транспортом. Группа Globaltrans контролирует 100% акций НПК.