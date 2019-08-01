МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Бизнесмен Владимир Лисин перевел акции "Первой грузовой компании" (ПГК) на холдинг, владеющий всеми его активами, включая НЛМК, что потенциально облегчит выход российского железнодорожного оператора на рынки капитала, если они будут благоприятными для размещения акций, следует из сообщения ПГК и пояснил РИА Новости ее представитель.

Холдинг Universal Cargo Logistics (UCL) Лисина ранее переводил акции ПГК со своего железнодорожного дивизиона — UCL Rail — на себя. В четверг оператор опубликовал сообщение о том, что UCL перестала владеть 100% акций ПГК, а такой же пакет теперь у Fletcher Group Holdings Limited. Лисину через Fletcher Group принадлежит около 81,4% НЛМК.

"Данная сделка является продолжением уже объявленной реструктуризации владения транспортными активами группы. Консолидация акций ПГК в Fletcher Group Holdings повысит управляемость бизнеса, а также потенциально облегчит выход на рынки капитала, если они будут благоприятными для размещения акций", — пояснили в пресс-службе компании.

О возможности проведения IPO компания говорила еще в 2017 году. Генеральный директор ПГК Сергей Каратаев в апреле 2019 года сообщал журналистам, что "Первая грузовая компания" не исключает возможности IPO, если рынки капитала будут благоприятны для этого. При этом он отмечал тогда, что выход на публичный рынок любой ценой не является самоцелью. Возможные сроки размещения топ-менеджер также не называл.

"Первая грузовая компания" — крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК — более 111 тысяч единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная — в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.