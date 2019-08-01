МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Участники отечественного рынка органических продуктов ждут, что Минсельхоз РФ учтет мнение отрасли при подготовке закона об экологической продукции, проект которого они называют риском для развития сегмента как на внутреннем, так и на внешнем рынке, сообщили представители отраслевых ассоциаций РИА Новости.

В России в 2020 году вступает в силу закон об органической продукции, который содержит ее определение, основные требования к производству и вводит знак органической продукции. В июле Минсельхоз опубликовал проект закона об экологически чистой сельхозпродукции.

В отличие от органической продукции, производство экопродуктов допускает, в частности, использование ограниченной группы удобрений и агрохимикатов. Представители отрасли считают, что сложившаяся ситуация дезориентирует: участники рынка в настоящее время приводят свое производство в соответствие с требованиями закона об органической продукции, но не понимают его взаимосвязи с новым проектом.

"Складывается опасная ситуация для развития российского органического сельского хозяйства. Ведь в Европе понятия "органический" и "экологический" равнозначны, и "экологический продукт" в Германии – это органический продукт в нашей трактовке. Российская органическая отрасль очень обеспокоена тем, что будет путаница в понятиях. И если мы придем в Европу со своей "экологически чистой продукцией", в которой насыпано немножко пестицидов, такой продукт там просто не примут", — опасается исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко.

УВЯЗАТЬ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ ПРИНЦИПАМИ

По мнению представителей отраслевых союзов, принципы, заложенные в законопроекте об экопродукции, надо увязать с существующими международными стандартами. Они считают, что новый документ больше дублирует вступающий в силу с нового года закон, но не решает главную задачу — создание и поддержка отечественных брендов экологически чистой продукции, которым доверяют и россияне, и зарубежные покупатели.

"Раз национальный бренд ориентирован не только на внутренний рынок, но и на экспорт, то под гарантией качества я понимаю наличие процедуры соответствия общепринятым международным стандартам или их национальным эквивалентам. Национальная экомаркировка очень нужна, но не надо, чтобы в итоге оказалась та же ситуация, что и с органикой, когда российская органическая маркировка признается только на территории РФ, а при поставке российской продукции на экспорт используется маркировка Евросоюза для третьих стран", — сказал РИА Новости предправления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.

Он уточнил, что в предложенном законопроекте есть лишь набор общих критериев, но непонятно, каким образом однозначно отнести к ним экопродукцию. "Система контроля прописана такая же, как в органике, но она избыточна, и это сходство будет только вводить в заблуждение потребителей", — отметил эксперт.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Новый законопроект обсуждался 30 июля на заседании рабочей группы в Минсельхозе РФ. "Мы выразили озабоченность по поводу принятия нового закона. Она была услышана. Мы предложили на некоторое время отсрочить вступление в силу закона "Об органическом земледелии" — ровно до того, момента, пока не будут разведены определения. В министерстве сказали, что все предложения получают, и решения по продвижению закона дальше будут приниматься на основании представленных замечаний к законопроекту", — сказал Мироненко.

"С нашей стороны была одно важное замечание — не трогать три термина, которые уже есть на данные момент — а именно "Эко", "Био" и "Органик". Несмотря на то что в законе они не оговорены как идентичные, но учитывая активное движение в сторону взаимного признания с иностранными партнерами, мы через определенный период, года через три, могли бы ввести принципы соответствия этих наименований с международными определениями", — добавил он.

Мироненко считает, что в конечном итоге работа в этом направлении должна уйти в область применения новых технологий, существующих в сельском хозяйстве, например, выведена на уровне ГОСТов в новое правовое поле.