МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по РСБУ в первом полугодии 2019 года вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 14,12 миллиарда рублей, следует из материалов компании.

Выручка компании увеличилась на 15,4%, составив 252,86 миллиарда рублей. На выручку повлияли рост производственных показателей, а также динамика курсов основных валют.

Себестоимость продаж за первое полугодие составила 269,36 миллиарда рублей, что на 17,9% превышает показатель за аналогичный период 2018 года. На затраты компании помимо объективного роста объёмов продолжили оказывать влияние макроэкономические факторы. При этом наиболее существенное влияние на затраты в первом полугодии оказал рост расходов на авиационное топливо. Общие расходы на топливо увеличились на 8,69 миллиарда рублей, что на 15,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за счёт роста налёта часов на 12,2% и увеличения стоимости топлива на 4,5% в рублях по сравнению с первым полугодием 2018 года.

"Компания продолжила реализацию оптимизационных мер, что позволило сдержать рост коммерческих и управленческих расходов за 6 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на уровне 10,2% и 10,9% соответственно, что значительно ниже темпов роста выручки и общей себестоимости", — подчеркивается в сообщении авиакомпании.

Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам — 34,8%, физическим лицам — 5,6%, менеджменту компании — 0,1%.