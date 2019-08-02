МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. РЖД разработали правила пропуска грузов через узкие места сети с приоритетом нужных для реализации нацпроектов, федеральных и региональных программ развития, а также грузов по договорам с компанией на условиях предоплаты (take-or-pay), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо заместителя гендиректора компании Анатолия Мещерякова.

По данным издания, на прошлой неделе РЖД направили совету потребителей его услуг серию поправок к транспортному законодательству. Они допускают пропуск вне очереди некоторых грузов, в том числе тех компаний, которые инвестируют в расширение пропускной способности сети или с кем заключен договор take-or-pay и получена предоплата. В новом пакете документов монополия конкретизировала понятие "особо значимых грузов", перевозка которых обеспечивается в обязательном порядке.

РЖД предложили считать особо значимыми воинские, перевозимые для ликвидации катастроф или иных госнужд, включая нацпроекты, и социально значимые грузы. К последним относятся грузы для оказания коммунальных и иных услуг населению, а также "строительства объектов, включенных в федеральные и региональные программы развития". Запрос на обеспечение таких перевозок вагонами, сопровожденный обоснованием их отсутствия, подается за месяц и удовлетворяется единой саморегулируемой организацией операторов, создание которой также предписано пакетом документов.

По приоритетности РЖД предлагают выстроить грузы так: для ликвидации ЧС, затем воинские, затем специальные, для госнужд. После них идут особо значимые грузы, требующие срочных условий доставки, за ними — "перевозки грузов по договору на организацию перевозок в целях инвестирования в развитие инфраструктуры железнодорожного транспорта", а в конце этого списка стоит организация обычных перевозок.

Источник газеты считает, что убивается основополагающий принцип равнодоступности железнодорожного транспорта. "В условиях, когда весь рынок уже платит инвестнадбавки к тарифу, для кого-то создаются приоритеты. Непонятно, почему металлы и нефтяные грузы, за которые уже платят в разы больше угля, не должны перевозиться в приоритете", — цитирует газета собеседника.

Источник полагает, что в начале надо отменить классы грузов и перекрестное субсидирование между ними, убрать инвестнадбавки из тарифа, а после этого "пусть едет, кто больше платит".