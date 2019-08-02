МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) фармацевтической компании Pfizer до уровня "А" с "A+", прогноз негативный, говорится в сообщении агентства.

В то же время агентство подтвердило краткосрочный РДЭ Pfizer на уровне "F1'".

"Приобретение Array BioPharma за 11,4 миллиарда долларов увеличивает леверидж, так как Fitch предполагает, что Pfizer будет финансировать приобретение главным образом, привлекая заемные средства", — отмечается в релизе агентства.

При этом, по мнению агентства, слияние подразделения компании по производству дженериков Upjohn с компанией Mylan принесет Pfizer 12 миллиардов долларов, часть этих средств она направит на погашение задолженности.

В конце июля Pfizer Inc. объявила о завершении приобретения биофармацевтической компании Array BioPharma за 11,4 миллиарда долларов. Ожидается, что данная покупка поможет Pfizer укрепить ее инновационное направление биофармацевтики и способствует ускорению роста в долгосрочной перспективе. В том же месяце Pfizer договорилась о слиянии своего подразделения по производству дженериков Upjohn с компанией Mylan. Акционерам Pfizer будет принадлежать 57% новой компании, а акционерам Mylan — 43%.

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году и сейчас является одним из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.