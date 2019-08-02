МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. В официальном Telegram-канале Prime.news агентства "Прайм" транслируются оперативные рыночные новости, комментарии аналитиков, обзоры рынков, интервью и статьи.

Канал рассчитан прежде всего на профессионалов рынка, которым важна оперативность в получении торговых сигналов, а также широта охвата тем, чтобы не пропустить ни одно важное событие. Каждые сутки публикуется около 150 сообщений.

"Аудитория "Прайма" уже давно не ограничивается сайтом 1prime.ru. Наши читатели подписываются на официальные паблики "Прайма" в соцсетях, получают ежедневную новостную email-рассылку с подборкой самых важных событий, следят за публикациями агентства в новостных агрегаторах Яндекса, Mail.ru, Google. Постоянно растет количество подписчиков на канал "Прайма" в Яндекс.Дзен. Это очень естественно, когда издатель следует за своим читателем, предоставляя доступ к контенту там, где ему удобно", — прокомментировал председатель совета директоров агентства "Прайм" Олег Ананьев.

"Прайм" – ведущее российское агентство экономической информации, основано в 1993 году, входит в состав медиагруппы "Россия сегодня", занимает 1-е место в рейтинге самых цитируемых финансовых СМИ в России.