МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Экс-заместитель гендиректора "Севергрупп" по развитию розницы Максим Бахтин покинул совет директоров "Ленты", говорится в сообщении ритейлера.

"Лента", одна из крупнейших розничных сетей в России, объявляет о немедленном выходе из состава совета директоров ООО "Лента" Максима Бахтина", — сказано в сообщении. Бахтин был неисполнительным директором "Ленты" с мая 2019 года.

Бахтин в 2017-2019 годах занимал должность гендиректора онлайн-гипермаркета "Утконос" (принадлежит "Севергрупп"). В июне текущего года он ушел с данного поста, став заместителем гендиректора "Севергрупп" по ритейл-проектам, а с начала августа покинул и эту должность.

"От имени совета директоров я также хотел бы лично поблагодарить Максима Бахтина за его вклад в переходный период, начавшийся с момента приобретения ритейлера "Лента" "Севергрупп", — прокомментировал член совета директоров "Ленты" и гендиректор "Севергрупп" Алексей Мордашов.

В конце апреля "Севергрупп" закрыла сделку по покупке акций "Ленты" у TPG Group (34,45% за исключением казначейских бумаг) и Европейского банка реконструкции и развития (7,47%), получив 41,9% в компании.

Сумма сделки составила 729 миллионов долларов. После закрытия сделки "Севергрупп" объявила оферту миноритариям "Ленты" о покупке у них бумаг ритейлера по 18 долларов за акцию (3,6 доллара за GDR). По итогам оферты "Севергрупп" увеличила свою долю в акционерном капитале "Ленты" до 77,99%.