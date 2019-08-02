МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Суд на 80 суток приостановил работу организации Healthy food после того, как почти 100 человек отравились едой из вендинговых автоматов в Москве, сообщается на официальном сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"1 августа 2019 года судом вынесено постановление о привлечении юридического лица ООО "Хэлси фуд продакшн" к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности предприятия на срок 80 суток", — говорится в сообщении. Отмечается, что всего зарегистрировано 99 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией среди офисных работников, из них диагноз сальмонеллёз установлен у 65 заболевших, 38 человек были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора Москвы проводит эпидемиологическое расследование в связи с пищевым отравлением офисных работников в 7 административных округах столицы. Было установлено, что пострадавшие употребляли продукцию под брендом "Healthy food". Роспотребнадзор ранее опечатал помещение организации и изъял из оборота около 3 тонн сырья и готовой продукции компании.