МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Лишь 7% российских застройщиков перешли на систему жилищного строительства через эскроу-счета, заявил журналистам в понедельник вице-премьер Виталий Мутко.

С 1 июля 2019 года все российские девелоперы, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Но для ряда проектов сделаны исключения – застройщики смогут работать по старой схеме. Согласно утвержденным правительством России критериям, для достройки после 1 июля без перехода на новую схему финансирования с применением эскроу-счетов в общем случае степень готовности объекта должна составлять не менее 30%, и в нем должно быть продано по договорам долевого участия не менее 10% площадей.

"Очень непростой переход, прямо скажем, хотя все необходимые для плавности этого перехода мероприятия мы сделали. Сейчас в стройке 123 миллиона квадратных метров — где-то 30% получили право строить по старым правилам, процентов 7 только перешли на новую модель, остальные — и не туда и не сюда", — сказал Мутко.

Ранее замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на совещании в Госдуме заявил, что уже 373 компании-застройщика перешли на эскроу-счета.