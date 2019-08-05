МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Volkswagen в январе-июле 2019 года нарастил продажи машин в России на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 58 099 штук, сообщает компания.

"Марка Volkswagen демонстрирует рост продаж в июле 2019 года: клиентам было передано 8328 автомобилей. За период с начала года общий объем продаж составил 58 099 автомобилей, что соответствует росту на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь-июль 2018 года – 56 769 автомобилей)", — говорится в сообщении.

Как сообщается, в июле 2019 года марка реализовала 2821 автомобиль Tiguan, что превышает результаты июля прошлого года на 26%. При этом продажи семейного внедорожника Teramont увеличились почти вдвое по сравнению с июлем прошлого года и составили 204 автомобиля. Премиальный внедорожник Touareg в июле 2019 года приобрели 555 клиентов, что соответствует росту продаж более чем в четыре раза по сравнению с июлем 2018 года.

Отмечается, что корпоративным клиентам в прошлом месяце было передано 3006 автомобилей. Доля корпоративных продаж составила 36%.

Volkswagen является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.