МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") 12 августа одномоментно добавит на сайт 200 тысяч билетов по 499-1999 рублей, сообщили в пресс-службе компании.

"Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", 12 августа одномоментно на сайт www.pobeda.aero добавит 200 тысяч билетов по тарифам 499-1999 рублей с учетом всех аэропортовых сборов", — говорится в сообщении.

Билеты будут доступны на всех 85 маршрутах зимнего расписания "Победы".

"Традиционно "Победа" сообщит о точном времени старта распродажи только тем клиентам, которые подписались на новостную рассылку компании на сайте www.pobeda.aero", — отмечается в сообщении.

Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического низкобюджетного авиаперевозчика. В 2018 году лоукостер увеличил перевозки пассажиров на 55% — до 7,148 миллиона человек. В 2019 году "Победа" планирует перевезти не менее 10 миллионов пассажиров.