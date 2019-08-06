МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Доля отечественных продуктов в торговых сетях РФ и раньше была высока, а за пять лет действия продэмбарго ассортимент российских товаров увеличился еще больше. Опрошенные агентством "Прайм" крупнейшие ритейлеры рассказали, как замещали импорт сыров и фруктов и развивали собственные торговые марки и производство.

Россия пять лет назад, в августе 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций РФ продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.

Как отметили в пресс-службе "Магнита", доля импортных товаров в ассортименте сети всегда была невысокой. Так, по данным на 31 декабря 2018 года она не превышала 7%. "Прямой импорт розничной сети "Магнит", прежде всего, касается продукции, аналогов которой нет на российском рынке. Ритейлер осуществляет поставки от самих производителей, минуя посредников", — отметили в компании.

Доля товаров российского производства в другой крупной сети — "Ленте" — даже до введения продовольственного эмбарго превышала 90%. "Мы ежегодно расширяем пул российских партнеров, осуществляющих поставки товаров в категории "свежие продукты" в основном за счет региональных поставщиков", — сообщили в "Ленте".

Не отстает и X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"). В компании отметили, что уже через год после введения продэмбарго доля отечественных товаров в торговых сетях X5 превысила 90% ассортимента, а в ряде категорий приблизилась к 100% — например, в питьевом молоке, куриных яйцах, свежем мясе.

СЫРЫ И ОВОЩИ

Традиционно одним из главных "бенефициаров" продовольственных контрсанкций считается российское сыроделие. По данным Национального союза производителей молока ("Союзмолоко"), производство сыра в России в 2018 году составило 473 тысячи тонн, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 37%.

"Доля импорта сыра в 2013 году составляла 37%, в 2019 году — 16%. В категории "сыры" удачным шагом к импортозамещению стало создание и открытие частных сыроварен на территории РФ, специализирующихся на ремесленной продукции", — рассказали в "Магните". Что же касается рыбы, как отметили в торговой сети, до введения продэмбарго доля ее импорта была незначительной, в настоящее же время компания ничего не импортирует.

Помимо сыров, продэмбарго благотворно повлияло и на производство российских овощей и фруктов. По данным Росстата, сбор овощей в РФ в 2018 году составил 13,685 миллиона тонн, что выше показателя 2013 года на 8,6%, производство плодов и ягод выросло на 21,9% — до 3,337 миллиона тонн.

В "Магните" доля импорта овощей и фруктов снизилась до 43% в 2018 году с 64% в 2013 году. В "Ленте" в 2018 году доля местных товаров в категории "свежие овощи и фрукты" составила более 22%, увеличившись на 6 процентных пунктов к 2017 году.

БОГАТЫЕ ПОЛКИ СВОИМИ СИЛАМИ

Помимо расширения сотрудничества с российскими поставщиками сети предпринимали и другие шаги по обеспечению ассортимента в магазинах. В частности, такими инструментами стали собственные торговые марки (СТМ) и развитие своего производства.

"Производство СТМ, программы поддержки отечественных производителей (в том числе поиск новых локальных поставщиков) и регулярные торгово-закупочные сессии сетей "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" позволили увеличить доли российских товаров в некоторых группах в 2-3 раза", — сообщил представитель X5.

Некоторые сети, помимо работы с поставщиками, развивают собственное производство. В частности, свою продукцию производит "Магнит": в нескольких регионах страны работают более 10 производств ритейлера по выращиванию овощей, зелени и шампиньонов, выпуску других продуктов питания. "В среднем предприятия "Магнита" покрывают потребность сети в огурцах на 60%, на 10% — в томатах и на 85% — в шампиньонах", — указали в компании.