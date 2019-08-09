МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Чистый убыток сервиса такси Uber Technologies Inc., приходящийся на головную компанию, в первом полугодии 2019 года составил 6,248 миллиарда долларов против прибыли в 2,87 миллиарда долларов годом ранее, говорится в отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию составил 7,98 доллара на акцию, тогда как за аналогичный период год назад была получена прибыль в 1,2 доллара. Выручка выросла на 17% — до 6,265 миллиарда долларов.

Во втором квартале чистый убыток, приходящийся на головную компанию, вырос почти в 6 раз к прошлогоднему показателю — до 5,236 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 4,72 доллара против убытка в 2,01 доллара на акцию год назад. Выручка за три месяца поднялась на 14% и достигла 3,166 миллиарда долларов. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали показатель на отметке 3,36 миллиарда долларов.

По итогам квартала выручка ключевого бизнеса — такси — выросла на 2%, до 2,348 миллиарда долларов. Продажи Uber Eats поднялись в годовом выражении в 1,7 раза — до 595 миллионов долларов.

Число ежемесячных активных пользователей платформы по итогам периода составило 99 миллионов, увеличившись на 30% в годовом выражении. Стоимость валовых заказов поднялась на 31% к прошлому году — до 15,756 миллиарда долларов. В сообщении отмечается, что на результаты второго квартала повлияли издержки в 3,9 миллиарда долларов, связанные с первичным размещением акций (IPO).

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.